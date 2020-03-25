Ильхам Алиев: Единство народа и власти является основной движущей силой Азербайджана

«Еще раз хочу сказать, что вся проделанная государством работа преследует одну цель - чтобы мы с малыми потерями преодолели эту тяжелую, сложную ситуацию. Но в то же время все граждане должны знать, - об этом свидетельствует и опыт ведущих европейских стран, - если здесь не будет единства между правительством и гражданами, то нам придется переживать горькие последствия этого заболевания».

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению после ознакомления с Говсанским жилым комплексом.

Глава государства сказал: «До сих пор мы всегда добивались развития благодаря единству народа и власти. Сегодня именно это единство является основной движущей силой Азербайджана. Потому что наша политика всегда поддерживалась народом, мы ощущаем эту поддержку и сегодня. Мы требуем от граждан только и только ответственности. Просим вас быть ответственными, поддерживать своих близких, быть опорой представителям старшего поколения, беречь их, беречь себя, своих детей. Вчера был введен специальный карантинный режим, соблюдайте его. Уверен, что и национальная солидарность, и ответственность, и наше национальное единство позволят нам победить эту болезнь. Вместе мы сильны».