Ильхам Алиев: Должна быть завезена самая современная техника от ведущих производителей в мире

"Приобретение новой техники, разумеется, является одной из следующих основных задач. В последние годы в этой области отчетливо проявляется технологическое развитие. Сейчас есть такие машины, механизмы, техника, которые и ускоряют работу, и позволяют прово

"Приобретение новой техники, разумеется, является одной из следующих основных задач. В последние годы в этой области отчетливо проявляется технологическое развитие. Сейчас есть такие машины, механизмы, техника, которые и ускоряют работу, и позволяют проводить ее качественно. Поэтому смотрите, в нашу страну должна быть завезена самая современная техника компаний, являющихся ведущими производителями в мире, потому что от этого будут зависеть качество и темпы работы. Наши бывшие переселенцы 30 лет жили с тоской по родине. Поэтому работы по разминированию необходимо проделать так, чтобы мы в течение короткого времени могли дать старт восстановительным работам, и чтобы, таким образом, граждане могли вернуться к родным очагам по завершении строительных работ".

Как сообщает Report, об этом 4 февраля в ходе приема в видеоформате Вугара Сулейманова по случаю его назначения председателем правления Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Я неоднократно высказывал свое мнение в связи с последовательностью, еще раз хочу сказать: разминирование является задачей номер один. Затем - оценка ущерба, после этого уже будут проведены восстановительные работы. Помимо мин на освобожденных землях также достаточно много неразорвавшихся боеприпасов, и это естественно, так как бои, происходившие во время войны, естественно, стали причиной большого количества неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных землях. Так что очистка территорий от этих боеприпасов также является вопросом, требующим большого труда. Вы должны привлечь опытных международных специалистов в этой области и организовать для работников учебные курсы в стране, а также краткосрочные курсы за рубежом, чтобы наши специалисты, саперы могли уберечь себя и в то же время чтобы здесь применялся самый передовой опыт", - сказал глава государства.