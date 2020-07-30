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Ильхам Алиев дал поручение назвать улицу именем Полада Гашимова

Ильхам Алиев дал поручение назвать улицу именем Полада Гашимова Президент Ильхам Алиев дал поручение назвать одну из улиц в Габале именем Полада Гашимова для увековечивания его имени.
Внутренняя политика
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30 июля 2020 г. 15:07
Ильхам Алиев дал поручение назвать улицу именем Полада Гашимова

Президент Ильхам Алиев дал поручение назвать одну из улиц в Габале именем Полада Гашимова для увековечивания его имени.

Как передает Report, глава государства рассказал о героизме генерала Полада Гашимова, который родился в селе Вандам, и дал указание о присвоении его имени одной из улиц в Габале и других соответствующих мерах для увековечения его памяти.

Отметим, что президент Ильхам Алиев в ходе визита в Габалу принял участие в сдаче в эксплуатацию после реконструкции автомобильной дороги Эмирван-Вандам.

Генерал-майор Полад Гашимов героически погиб в боях в Товузском направлении 14 июля. Он был предан земле во Второй аллее почетного захоронения в Баку.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev instructs to name a street after martyr General Polad Hashimov
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Polad Həşimovun adının küçəyə verilməsi barədə tapşırıq verdi

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