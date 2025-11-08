Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев: Азербайджан никогда не собирался мириться с оккупацией

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 13:49
    Ильхам Алиев: Азербайджан никогда не собирался мириться с оккупацией

    Азербайджан никогда не собирался мириться с оккупацией своих территорий.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на военном параде в Баку по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне.

    Президент отметил, что в начале 1990-х годов в результате оккупационной политики Армении под оккупацией оказались 20% земель Азербайджана.

    "Один миллион граждан Азербайджана стали беженцами и вынужденными переселенцев. В отношении нашего народа совершались военные преступления. Проводилась политика этнической чистки. Это не сломило нашу волю. Азербайджан никогда не собирался мириться с оккупацией. В ходе мирных переговоров мы всегда заявляли: если переговоры не дадут результата, Азербайджан любыми способами, в том числе военным, вернет свои исторические, исконные земли. Долгие переговоры не принесли никакого результата. Причина в том, что Армения не была намерена добровольно отдавать и клочка земли. Некоторые государства, стоявшие за Арменией, оказывали ей политико-экономическую и военную поддержку. Их цель заключалась в том, чтобы оторвать от Азербайджана наш исконный Карабах и присоединить его к Армении. Наша же политика заключалась в полном восстановлении территориальной целостности и суверенитета", - сказал он.

    İlham Əliyev: Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmaq fikrində deyildi
    President Ilham Aliyev: Azerbaijan never intended to put up with occupation

