Ильхам Алиев: Азербайджан никогда не собирался мириться с оккупацией

Азербайджан никогда не собирался мириться с оккупацией своих территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на военном параде в Баку по случаю пятой годовщины Победы в Отечественной войне.

Президент отметил, что в начале 1990-х годов в результате оккупационной политики Армении под оккупацией оказались 20% земель Азербайджана.

"Один миллион граждан Азербайджана стали беженцами и вынужденными переселенцев. В отношении нашего народа совершались военные преступления. Проводилась политика этнической чистки. Это не сломило нашу волю. Азербайджан никогда не собирался мириться с оккупацией. В ходе мирных переговоров мы всегда заявляли: если переговоры не дадут результата, Азербайджан любыми способами, в том числе военным, вернет свои исторические, исконные земли. Долгие переговоры не принесли никакого результата. Причина в том, что Армения не была намерена добровольно отдавать и клочка земли. Некоторые государства, стоявшие за Арменией, оказывали ей политико-экономическую и военную поддержку. Их цель заключалась в том, чтобы оторвать от Азербайджана наш исконный Карабах и присоединить его к Армении. Наша же политика заключалась в полном восстановлении территориальной целостности и суверенитета", - сказал он.