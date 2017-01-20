Ильхам и Фариза: Вечная история любви 20 Января - РЕПОРТАЖ

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Прошло 27 лет со дня кровавых событий 20 Января. Герой нашего сегодняшнего репортажа встретил свою смерть также на 27 году жизни. Живи он сегодня, ему исполнилось бы 55 лет. Пройденный им жизненный путь даже через столетия не изгладится из людской памяти.

В годовщину трагических событий для всего народа Азербайджана мы расскажем историю жизни ставших героями и символами любви Ильхама и его супруги Фаризы. С этой целью мы пришли в гости к родным Ильхама. Нас встретил брат покойного Эльхан Аллахвердиев.

Дверь этого дома открыта для всех

Э.Аллахвердиев отметил, что азербайджанский народ всегда поддерживал семьи шехидов: "Мы благодарны всем, кто с большой любовью поддерживает нас. Случается, что во время какого-либо мероприятия нас узнают, подходят поздороваться. Иногда меня смущает такое внимание, в то же время, я чувствую гордость. Поэтому наши двери открыты для всех".

Члены семьи встретили нас очень тепло. Старшая хозяйка дома Офелия Ибрагимова, несмотря на болезнь, встречает нас у порога, опираясь на руку дочери. Она внимательно изучает нас глазами, полными многолетней скорби. Невестка дома Афет ханум, сестра Ильхама Расмия проявляют большую гостеприимность.

Вспоминать эти годы очень тяжело

Э.Аллахвердиев говорит, что постоянно возвращаться к воспоминаниям тех лет очень тяжело. Здесь хочу отметить тот факт, что мать и сестра Ильхама перенесли инсульт. В день, когда домой принесли в подарок ковер с изображением любви Ильхама и Фаризы работы тебризского умельца, Офелия ханум потеряла сознание со словами "мой сын вернулся". Члены семьи говорят, что иногда мать часами смотрела на ковер, утверждая, что разговаривает с сыном. После этого они накинули на ковер покрывало. Сейчас у Офелии ханум периодически бывают провалы памяти, затем воспоминания возвращаются. Хотя с тех событий прошло 27 лет, члены семьи переживают трагедию как сегодняшнюю.

Семья переехала из Агдама в Баку в 1972 году. Тогда Ильхаму было 10 лет. Их отец рано умер, после чего Ильхама отправили в Агдам, чтобы он помогал проживающей там бабушке. Он работал на заводе и заботился о своей бабушке. В 1980-82 годах прошел военную службу в Латвии. После возвращения устраивается на работу на судостроительный завод в Баку. Параллельно оканчивает учебу в Бакинском техническом техникуме, становится ведущим специалистом. В эти же годы он становится участником народного движения.

Так началась история любви…

С женитьбой Ильхам не торопился, но мать и сестры всячески пытались найти ему невесту. Члены семьи утверждают, что он нравился многим окрестным девушкам. Наконец, в один из дней Ильхам выбрал одну из кандидаток. Ею стала одноклассница его сестры, 19-летняя Фариза. Семью порадовал его выбор. 19 марта состоялось обручение, а 30 июня справили свадьбу.

В эту ночь навеки остановились стрелки настенных часов на 00:00

"Люди собрались возле завода "Алов" в Баладжарах. Дорога была перекрыта для того, чтобы не допустить въезд танков в город. На территории было много автомобилей, танки стояли недалеко от них. Однако не двигались. Естественно, жители города высыпали на улицы. Мы разожгли костер и ждали. Ночь была тихая и необычная. В 5-6 минут первого ночи два танка Xl Красной Армии пришли в движение и дважды выстрелили в небо из ракетницы. После выстрела танки поехали, сметая на своем пути автомобили. Все решили, что они стреляют резиновыми пулями и не двигались с места. Некий человек по имени Рамиз сказал, что пули настоящие и лучше было бы остерегаться выстрелов. Вдруг я обнаружил, что Ильхама рядом нет. Они ушли за помощью и столкнулись с танками, которые двигались, стреляя, от круга 20 января. Ильхам поднял руки и встал перед танками, чтобы они перестали стрелять в безоружных людей. Однако попал под автоматную очередь. Ильхам стал первым человеком, застреленным на этой территории. Его доставили в Республиканскую клиническую больницу. Во время операции отключили электроснабжение. Операцию продолжили при свете зажженных газет, однако это не помогло..."

Сестра Ильхама Расмия ханум рассказывает, что настенные часы навеки остановились в ночь, когда застрелили Ильхама. Члены семьи позже отметили, что стрелки застыли в те самые минуты, когда погиб Ильхам. Первой почувствовала смерть Ильхама Фариза. Как только начались выстрелы, она сказала, что они попали в Ильхама.

После смерти Ильхама Фариза словно окаменела. Она хотела сжечь себя, но ей помешали. Она не ела, не пила и только твердила: "Ильхам, я приду к тебе". Она не притрагивалась к еде уже третий день с того момента, как в последний раз ужинала с Ильхамом. Скорая помощь приехала на вызов и сделала ей укол. Однако она ничего не чувствовала".Таким образом, спустя три дня 19-летняя Фариза совершила задуманное и покончила с собой…

"Я назову именем Ильхама своего правнука"

"Носит ли кто-нибудь в семье имя Ильхама или Фаризы?" – спрашиваю я. Расмия ханум отвечает, что Фаризой нарекли дочь ее брата. В семье Ильхама пока никто не назван его именем.

Не произносившая до сих пор ни слова Офелия ханум вмешалась в разговор: "Мой внук Ибрагим сейчас служит в армии. Когда он женится, я назову его сына именем Ильхама".

Попрощавшись с семьей, мы посетили могилу Ильхама и Фаризы в Аллее шехидов. Сейчас они лежат в одной могиле. Мы стали свидетелями посещения Аллеи десятками подростков и молодых людей. Народ Азербайджана считает своим долгом навещать могилы шехидов, отдавших свои жизни за независимость родины...