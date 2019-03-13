Президент Азербайджана выделил средства творческим союзам и объединениям - СПИСОК

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с деятельностью творческих союзов и объединений.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях дальнейшего повышения государственной заботы об их деятельности, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Союзу писателей Азербайджана выделено 800 тысяч, Союзу композиторов Азербайджана 650 тысяч, Союзу художников Азербайджана 350 тысяч, Союзу кинематографистов Азербайджанской Республики 300 тысяч, Союзу архитекторов Азербайджана 250 тысяч, Союзу театральных деятелей Азербайджана 250 тысяч и Союзу ашугов Азербайджана 250 тысяч манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.