Баку. 14 Июня. REPORT.AZ/ 13 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом.

Как передает Report, на встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о первых Европейских играх.

Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах отметил, что в первые дни первых Европейских игр состоялись интересные соревнования. Он подчеркнул, что церемония открытия первых Европейских игр «Баку-2015» была очень торжественной.

Особо отметив всестороннюю поддержку, оказанную президентом Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом первым Европейским играм, Президент Ильхам Алиев сказал, что этот фактор еще больше повысил значение Игр. Глава государства подчеркнул важность того, что в первый день первых Европейских игр азербайджанские спортсмены завоевали несколько медалей. Было отмечено успешное сотрудничество между Национальным Олимпийским комитетом Азербайджана и Международным Олимпийским комитетом. Подчеркивалось, что Азербайджан вносит важный вклад в международное сотрудничество в области спорта. Хорошим примером этого является проведение в Азербайджане престижных международных спортивных соревнований.