Баку. 29 Июня. REPORT.AZ/ 28 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Болгарии Росеном Плевнелиевым, прибывшим в нашу страну с визитом для участия в церемонии закрытия первых Европейских игр.

Как передает Report, на встрече было отмечено значение проведенных в Баку первых Европейских игр.

Президент Болгарии Росен Плевнелиев поздравил Президента Ильхама Алиева с успешным проведением первых в истории Европейских игр, передал главе нашего государства признательность болгарского народа за прекрасную организацию соревнований. Росен Плевнелиев отметил, что Азербайджан вошел в историю, проведя первые Европейские игры, которые десятилетиями оставались идеей. Подчеркнув, что болгарские спортсмены восхищены созданными для них в Баку условиями, которых они нигде не видели, глава Болгарского государства отметил, что места проживания спортсменов, спортивная инфраструктура были на очень высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в свое время некоторые с пессимизмом относились к идее Европейских игр, говорили о ненужности таких Игр с несуществующими стандартами. «Мы решили, что стандарт этих Игр должен быть как можно более высоким. А сейчас каждый видит, что это – стандарты летних Олимпийских игр», - сказал глава нашего государства, подчеркнув, что по некоторым параметрам первые Европейские игры превосходят даже летние Олимпийские игры. Президент Азербайджана сообщил, что делегации других стран также отмечают высокий уровень организации первых Европейских игр.

В ходе беседы было выражено удовлетворение высоким уровнем двусторонних отношений. Было подчеркнуто, что есть хорошие возможности для дальнейшего развития связей в политической, экономической, энергетической сферах, здравоохранении и других областях.