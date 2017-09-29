Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой вручены специальные награды Европейских Олимпийских комитетов - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Затем выступил исполнительный президент Европейского Олимпийского комитета Жанез Кочижанчич.

Жанез Кочижанчич вручил специальные награды Европейских Олимпийских комитетов президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой и вице-президенту Национального Олимпийского комитета Чингизу Гусейнзаде по случаю 25-летнего юбилея со дня создания НОК.

Затем выступил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Мариус Визер вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву высшую награду Международной федерации дзюдо – золотую медаль.

Глава государства поблагодарил за высокие награды Жанеза Кочижанчича и Мариуса Визера.

Церемония продолжилась концертной программой.

***14:37

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ 29 сентября в Центре Гейдара Алиева проходит торжественная церемония по случаю 25-летнего юбилея со дня создания Национального Олимпийского комитета Азербайджана (НОК).

Как сообщает Report, в церемонии принимают участие глава государства Азербайджана, президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи.

Участники юбилейной церемонии тепло встретили президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

Глава государства, президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев выступил на церемонии с речью.