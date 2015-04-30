​III Глобальный Бакинский форум завершил работу

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Завершился III Глобальный Бакинский форум, организованный 28-29 апреля Международным Центром Низами Гянджеви при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

Как передает Report, выступивший на церемонии закрытия форума председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов отметил, что в течение двух дней на мероприятии был проведен плодотворный обмен мнениями по вопросам, беспокоящим мир.

Интересные мнения и предложения, выдвинутые на форуме главами государств и правительств, известными общественными и политическими деятелями, будут очень полезными. Словом, форум прошел успешно.

Председатель комитета выразил признательность участникам форума.

Сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви – бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга и директор Александрийской библиотеки Исмаил Серагельдин поделились мнением о значении тем, обсужденных на состоявшихся в рамках форума пленарных заседаниях. Они отметили, что число участников ставшего уже традиционным форума с каждым годом растет, расширяется и его повестка дня, выразили уверенность, что итоги мероприятия будут успешными.

Затем председатель Государственного комитета Н.Ибрагимов сообщил, что решением Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА) Вайра Вике-Фрейберга и Исмаил Серагельдин удостоены Золотой медали имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики.

Президент НАНА, академик Акиф Ализаде вручил медали бывшему президенту Латвии и директору Александрийской библиотеки.

А.Ализаде сообщил, что Вайра Вике-Фрейберга удостоена этой медали за заслуги в развитии азербайджано-латвийских связей и доведении до мира мыслей и ценностей, отраженных в произведениях Низами Гянджеви, а Исмаил Серагельдин – за работу по сохранению всемирного научного наследия, изучению и пропаганде мыслей и идей Низами Гянджеви, представляющих общечеловеческое значение.

Напомним, что на форуме были подробно обсуждены конфликты на этнической и другой почве, террористические угрозы, вопросы развития демократии, образования, экологии, энергетической безопасности, межрелигиозного диалога, роль женщин в сохранении мира и ряд других глобальных проблем, пути их решения.