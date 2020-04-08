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Ибрагим Мамедов о потребности в спирте и масках

Ибрагим Мамедов о потребности в спирте и масках

"Ситуация в стране такова, что имеют место случаи повышения цен на маски. Но Министерству экономики поручили, чтобы таких случаев не было".

Как сообщает Report, об этом глава пресс-службы Кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов сказал во время выступления на брифинге.

По его словам, цены останутся оптимальными: "Лучше всего увеличить производство масок. В течение дня в аптеки раздаются 450 тыс. масок". 

"Если люди не будут выходить на улицы без особой надобности, потребность в спирте и масках также сократится". 

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