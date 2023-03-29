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Хроника Западного Азербайджана: Вышел очередной выпуск передачи “История жизни”

Хроника Западного Азербайджана: Вышел очередной выпуск передачи “История жизни” В эфире Baku Tv вышел очередной выпуск передачи “История жизни”, подготовленной в рамках проекта Хроника Западного Азербайджана.
Внутренняя политика
29 марта 2023 г. 19:30
Хроника Западного Азербайджана: Вышел очередной выпуск передачи “История жизни”

В эфире Baku Tv вышел очередной выпуск передачи “История жизни”, подготовленной в рамках проекта Хроника Западного Азербайджана.

Как сообщает Report, сегодняшний выпуск посвящен истории жизни представительницы Общины Западного Азербайджана, журналиста-расследователя Ульвии Зульфюгар.

Она отметила, что тема Западного Азербайджана имеет большое значение в ее жизни. Хотя она родилась и выросла в Баку, ее родословная связана с Ереваном. Она рассказала о бедствиях, причиненных семье ее предков дашнаками.

Ю.Зульфюгар основываясь на факты, рассказала о том, как армяне меняли наши топонимы, о деятельности Общины Западного Азербайджана, напомнила, что Концепция возвращения как юридический документ получила распространение в международных организациях.

Пресс-секретарь подчеркнула, что возвращение депортированных из Западного Азербайджана соотечественников на Родину является необходимым условием: “Не только наши соотечественники, депортированные в 1988-1991 годах, но и их потомки во втором, третьем поколении, также как и я, хотят вернуться”.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоQərbi Azərbaycan Xronikası: Qardaşının ermənilərdən xilas olduğunu heç vaxt bilmədi

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