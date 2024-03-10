Хроника Западного Азербайджана: Тайны села Охчуоглу

На канале Baku TV в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философских наук по искусствоведению Эльчина Алибейли в эфир вышел очередной выпуск передачи "Наше наследие" (İrsimiz).

На канале Baku TV в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана" в презентации доктора философских наук по искусствоведению Эльчина Алибейли в эфир вышел очередной выпуск передачи "Наше наследие" (İrsimiz).

Как передает Report, в программе под названием "Обычаи, традиции, живое наследие Охчуоглу" говорилось об этнокультуре, обычаях, архитектуре, прикладном декоративном искусстве, народном творчестве, топонимах села Охчуоглу Амасийского района Шораельского махала.

"Охчуоглу расположено в 18 км к югу от райцентра, на правом берегу Западного Арпачая, в 10 км к северо-западу от города Гюмри. В 1886 году в данном селе проживал 551 азербайджанец, в 1897-м - 747, в 1908-м - 935, в 1914 году - 980. Все они были изгнаны со своих земель в 1916 году. После установления советской власти в тогдашней Армении некоторым оставшимся в живых азербайджанцам все же удалось вернуться в родное село. Однако зимой 1989 года наши соотечественники вновь были изгнаны с этих земель, и теперь на этой территории проживают только армяне", - отмечается в материале.

Напомним, что в передаче, целью которой является сохранение и пропаганда нашего наследия, находящегося в районах и селах Западного Азербайджана под угрозой исчезновения, проводится изучение следов древних тюрков в истории. В связи с этим приводятся свидетельства жителей соответствующих территорий, осуществляются беседы с историками, этнологами, этнографами и фольклористами.