Хроника Западного Азербайджана: Гафанская резня, учиненная Нжде и Андраником

Вышел в эфир очередной сюжет рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Вышел в эфир очередной сюжет в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как передает Report, в этом выпуске журналист Аскер Ибрагимов рассказал о Гафанском районе Зангезура, где армянские дашнаки устроили резню.

В материале под названием "Гафанская резня, учиненная Нжде и Андраником" говорится о грязных намерениях армян, которые они претворяли в жизнь на протяжении всей истории, о том как они периодически изгоняли азербайджанцев, чтобы присвоить земли и завладеть родиной тюрок-огузов.

"Несомненно, что все это прекратится после того, как наши соотечественники вернутся в родные края, и этот день не за горами", - отмечается в информации.