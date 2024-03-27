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Хроника Западного Азербайджана: Гафанская резня, учиненная Нжде и Андраником

Хроника Западного Азербайджана: Гафанская резня, учиненная Нжде и Андраником Вышел в эфир очередной сюжет рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".
Внутренняя политика
27 марта 2024 г. 23:12
Хроника Западного Азербайджана: Гафанская резня, учиненная Нжде и Андраником

Вышел в эфир очередной сюжет в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Как передает Report, в этом выпуске журналист Аскер Ибрагимов рассказал о Гафанском районе Зангезура, где армянские дашнаки устроили резню.

В материале под названием "Гафанская резня, учиненная Нжде и Андраником" говорится о грязных намерениях армян, которые они претворяли в жизнь на протяжении всей истории, о том как они периодически изгоняли азербайджанцев, чтобы присвоить земли и завладеть родиной тюрок-огузов.

"Несомненно, что все это прекратится после того, как наши соотечественники вернутся в родные края, и этот день не за горами", - отмечается в информации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: Daşnaklar türkləri Oxçu məscidində diri-diri yandırıblar

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