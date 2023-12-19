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Хроника Западного Азербайджана: Дашнаки с особой жестокостью убили в мечети 400 азербайджанцев

Хроника Западного Азербайджана: Дашнаки с особой жестокостью убили в мечети 400 азербайджанцев На Baku TV в эфир вышла очередная передача в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".
Внутренняя политика
19 декабря 2023 г. 00:50
Хроника Западного Азербайджана: Дашнаки с особой жестокостью убили в мечети 400 азербайджанцев

На Baku TV в эфир вышла очередная передача в рамках проекта "Хроника Западного Азербайджана".

В этот раз гостем журналиста Руфика Исмайылова стал член правления Общины Западного Азербайджана (ОЗА), президент Форума национальных неправительственных организаций Рауф Зейни.

Он рассказал о природе, истории и материально-культурном наследии села Вагуди Гаракильсинского района, откуда в свое время были изгнаны его родители.

Делясь воспоминаниями о родном селе, член правления ОЗА подчеркнул, что не только Вагуди, но и в целом весь Западный Азербайджан является для него священной землей, исторической Родиной.

По его словам, западные азербайджанцы уже 35 лет живут с тоской по родным краям, они желают скорейшего возвращения на земли своих предков. Р.Зейни отметил, что в настоящее время возникла новая реальность, и мечты азербайджанцев о возвращении в свои родные дома в скором времени исполнятся.

Рассуждая о дискриминации, направленной против наших соотечественников в Западном Азербайджане, он сообщил, что армяне не обеспечивали работой азербайджанцев, вернувшихся в свои села после получения высшего образования, тем самым старались вынудить их покинуть свои земли.

В передаче Р.Зейни также рассказал о зверствах армян, совершенных в начале прошлого века в Гаракильсинском районе, включая село Агуди.

"Дашнаки с особой жестокостью убили 400 азербайджанцев, укрывшихся в мечети в Агуди, после чего сожгли их тела вместе с самим храмом", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan Xronikası: “Ermənilər məscidə sığınan 400 azərbaycanlını amansızlıqla qətlə yetiriblər”

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