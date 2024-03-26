Хроника Западного Азербайджана: Азербайджанцы всегда жалели армян

Сегодня по Бакинскому телевидению вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.

Сегодня по Бакинскому телевидению вышел очередной выпуск проекта "Хроника Западного Азербайджана" на русском языке.

Как сообщает Report , собеседником ведущей Эллады Сарван стала Гюльсум Гусейнова, научный сотрудник Управления Государственного Историко-архитектурного Заповедника "Ичеришехер".

Она поделилась воспоминаниями об Иреване, отметив, что ее родители были местными жителями Иревана, и рассказала о культурном наследии и духовных ценностях азербайджанцев, проживающих в Иреване: "Иреван – исконно тюркская земля. Иреван был городом райских садов. Азербайджанцы всегда проявляли милосердие к армянам и помогали им".

Азербайджанцы, проживающие на территории Иревана и других районов Западного Азербайджана, сохраняли верность особым традициям, имели свои обычаи, а также свою кухню и культуру приготовления пищи. По ее словам, она неоднократно участвовала в форумах и различных мероприятиях и заявила, что после 44-дневной Карабахской войны поведение армян по отношению к нам изменилось: "В свое время армянская пропаганда была сильнее азербайджанской. Армяне всегда смотрели на азербайджанцев свысока. Чтобы скрыть исторические следы, армяне фальсифицировали принадлежащие азербайджанцам архитектурные памятники, топонимы, культурные ценности и древние монеты. Уничтожали наш народ, неоднократно подвергали азербайджанцев депортации. Во время резни 1918 года мой прадед защищал жителей Иревана от нападения врага. Несмотря на депортации, наш народ всегда сплоченный".

Сегодня Г.Гусейнова высоко оценила работу, проводимую в направлении возвращения уроженцев Западного Азербайджана на родную землю, и подчеркнула, что она и ее родственники обязательно вернутся в Иреван.

Напомним, что целью проекта "Хроника Западного Азербайджана" является сохранение и популяризация названия наших исторических и древних земель, а также депортации азербайджанцев армянами, топонимов, существовавших на этих территориях, но их названия были стерты, бесчисленные примеры подземной и наземной материальной культуры - древние поселения, некрополи, курганы, остатки замков, дворцов и укреплений, караван-сараи, мосты, сундуки-гробницы, хачкары, статуи лошадей и баранов, храмы, церкви, мечети, костры и очаги, и доведение до мирового сообщества фактов, подтверждающих, что данная территория является чисто огузо-тюркским поселением.

Кроме того, она призвана осветить мысли историков и исследователей о Западном Азербайджане, истории жизни депортированных людей.

А также нужно отметить слова президента Ильхама Алиева о Западном Азербайджане: "Карта начала 20-го века еще раз показывает, что Западный Азербайджан является исторической землей Азербайджана, названия городов и сел имеют азербайджанское происхождение, и мы очень хорошо знаем, что азербайджанский народ на протяжении всей истории жил на территории нынешней Армении. Теперь главная задача состоит в том, чтобы об этом узнало и мировое сообщество", - по его мнению, он продвигает задачи, вытекающие из "Концепции возвращения", подготовленной сообществом Западного Азербайджана.

Интервью транслировалось 26 марта в 18:30 в эфире Baku TV и на канале YouTube на русском языке.