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    Хошбахт Юсифзаде удостоен "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики"

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Хошбахту Юсифзаде "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за большие заслуги в развитии нефтяной промышленности в Азербайджане Хошбахту Багы оглу Юсифзаде предоставлен "Почетный диплом президента Азербайджанской Республики".

    Отметим, что сегодня известному инженеру-геологу, доктору геолого-минералогических наук, первому вице-президенту Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) по геологии, геофизике и разработке месторождений Хошбахту Юсифзаде исполняется 85 лет. 

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