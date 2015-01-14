Хошбахт Юсифзаде удостоен "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики"

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Хошбахту Юсифзаде "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за большие заслуги в развитии нефтяной промышленности в Азербайджане Хошбахту Багы оглу Юсифзаде предоставлен "Почетный диплом президента Азербайджанской Республики".

Отметим, что сегодня известному инженеру-геологу, доктору геолого-минералогических наук, первому вице-президенту Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) по геологии, геофизике и разработке месторождений Хошбахту Юсифзаде исполняется 85 лет.

