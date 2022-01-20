Хикмет Гаджиев: Первым до мира правду о трагедии 20 Января довел Гейдар Алиев

Чтобы скрыть от международного сообщества резню, учиненную в Баку, были полностью ограничены возможности телевидения и прессы. События происходили в условиях острой информационной блокады.

Чтобы скрыть от международного сообщества резню, учиненную в Баку, были полностью ограничены возможности телевидения и прессы. События происходили в условиях острой информационной блокады.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Первым, кто довел до международной общественности полную и достоверную информацию о резне в Баку, трагедии 20 Января, был общенациональный лидер Гейдар Алиев. Его визит в представительство Азербайджана в Москве и оценка событий и обращения к международной общественности разрушили всю информационную блокаду, сформированную вокруг трагедии 20 Января", - отметил помощник президента.