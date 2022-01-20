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Хикмет Гаджиев: Первым до мира правду о трагедии 20 Января довел Гейдар Алиев

Хикмет Гаджиев: Первым до мира правду о трагедии 20 Января довел Гейдар Алиев Чтобы скрыть от международного сообщества резню, учиненную в Баку, были полностью ограничены возможности телевидения и прессы. События происходили в условиях острой информационной блокады.
Внутренняя политика
20 января 2022 г. 11:07
Хикмет Гаджиев: Первым до мира правду о трагедии 20 Января довел Гейдар Алиев
Хикмет Гаджиев

Чтобы скрыть от международного сообщества резню, учиненную в Баку, были полностью ограничены возможности телевидения и прессы. События происходили в условиях острой информационной блокады.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Первым, кто довел до международной общественности полную и достоверную информацию о резне в Баку, трагедии 20 Января, был общенациональный лидер Гейдар Алиев. Его визит в представительство Азербайджана в Москве и оценка событий и обращения к международной общественности разрушили всю информационную блокаду, сформированную вокруг трагедии 20 Января", - отметил помощник президента.

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Версия на английском языке Aide to President: January 20 - integral part of heroic history of Azerbaijani people
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "20 Yanvar xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinin ayrılmaz hissəsidir"

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