Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян

Мы привезли сюда иностранных дипломатов, чтобы они своими глазами увидели дикость и вандализм армян

"Мы привезли сюда иностранных дипломатов, чтобы они своими глазами увидели дикость и вандализм армян".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев отметил, что прежде это было невозможно: «Потому что мы физически не могли приехать сюда. Армяне здесь все разрушили. Мы привезли сюда дипломатов, чтобы они воочию увидели эту дикость. До этого мы также привозили журналистов. Сейчас привезли дипломатов».