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Хикмет Гаджиев: Азербайджан одержал победу и на поле боя, и в информационной войне

Хикмет Гаджиев: Азербайджан одержал победу и на поле боя, и в информационной войне 14:05 Азербайджан - одна из жертв дезинформации, царящей в социальных сетях. Мы видели это в 44-дневной войне Азербайджана. Во время войны граждане Армении также верили в ложные новости, распространяемые этой страной. Азербайджан одержал победу не только
Внутренняя политика
11 декабря 2021 г. 15:02
Хикмет Гаджиев: Азербайджан одержал победу и на поле боя, и в информационной войне
Хикмет Гаджиев

Азербайджан - одна из жертв дезинформации, царящей в социальных сетях. Страна столкнулась с гибридным и психологическим воздействиями с первых дней независимости, особенно в период Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на открытии Международного саммита по стратегическим коммуникациям Stratcom 21 в Стамбуле.

"Это было еще более очевидно во время 44-дневной войны за освобождение оккупированных территорий. Во время войны граждане Армении также верили в ложь, распространяемую властями этой страны. Азербайджан одержал победу не только на поле боя, но и в информационной войне", - заявил Х.Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что в ответ на политику, проводимую армянским лобби против нашей страны по всему миру, Азербайджан объединил военную, дипломатическую и информационную политику.

"Мы осуществляли скоординированную политику. Мы проводили в жизнь стратегическую коммуникацию, которую формировали в период тридцатилетний оккупации наших земель. Нашей главной целью было донести до мира одним посланием политику, проводимую Азербайджаном. Несмотря на трудности, я думаю, нам удалось донести правду до мировой общественности. Это было подтверждено в ходе Отечественной войны", - заявил Гаджиев.

Касаясь актов вандализма, совершенных Арменией на исторической земле Азербайджана - Карабахе, помощник президента Азербайджана сказал, что лучший ответ на это - восстановление карабахского региона.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Azerbaijan won not only on battlefield but also in information war
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Azərbaycan yalnız döyüş meydanında deyil, informasiya müharibəsində də qələbə qazandı"

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