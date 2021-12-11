Хикмет Гаджиев: Азербайджан одержал победу и на поле боя, и в информационной войне

14:05 Азербайджан - одна из жертв дезинформации, царящей в социальных сетях. Мы видели это в 44-дневной войне Азербайджана. Во время войны граждане Армении также верили в ложные новости, распространяемые этой страной. Азербайджан одержал победу не только

Азербайджан - одна из жертв дезинформации, царящей в социальных сетях. Страна столкнулась с гибридным и психологическим воздействиями с первых дней независимости, особенно в период Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на открытии Международного саммита по стратегическим коммуникациям Stratcom 21 в Стамбуле.

"Это было еще более очевидно во время 44-дневной войны за освобождение оккупированных территорий. Во время войны граждане Армении также верили в ложь, распространяемую властями этой страны. Азербайджан одержал победу не только на поле боя, но и в информационной войне", - заявил Х.Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что в ответ на политику, проводимую армянским лобби против нашей страны по всему миру, Азербайджан объединил военную, дипломатическую и информационную политику.

"Мы осуществляли скоординированную политику. Мы проводили в жизнь стратегическую коммуникацию, которую формировали в период тридцатилетний оккупации наших земель. Нашей главной целью было донести до мира одним посланием политику, проводимую Азербайджаном. Несмотря на трудности, я думаю, нам удалось донести правду до мировой общественности. Это было подтверждено в ходе Отечественной войны", - заявил Гаджиев.

Касаясь актов вандализма, совершенных Арменией на исторической земле Азербайджана - Карабахе, помощник президента Азербайджана сказал, что лучший ответ на это - восстановление карабахского региона.