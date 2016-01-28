Хади Раджабли: Необоснованно говорят, что предприниматель является разбойником, вором и эксплуататором

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Поддержка предпринимательства является одним из важных вопросов сегодняшнего дня. На основании мнения, бытующего в советские времена, мы сформировали образ врага в отношении предпринимателей. Также необоснованно говорят, что предприниматель является разбойником, вором и эксплуататором.

Как сообщает Report, об этом на заседании 28 января заявил председатель комитета труда и социальной политики Милли Меджлиса Хади Раджабов.

По его словам, в целях поддержки предпринимательству следует внести некоторые поправки и добавления в законодательство: "Мы должны сделать это, чтобы предприниматели могли спокойно заниматься своей деятельностью. Помимо этого, следует принять множество законопроектов для развития малого и среднего предпринимательства. Это может быть урегулировано Трудовым кодексом".