Гюнай Эфендиевой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Гюнай Эльчин гызы Эфендиевой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Гюнай Эльчин гызы Эфендиевой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
News DepartmentАвтор новости
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