Гюнай Эфендиевой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса

6 октября, 2015 18:21

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Гюнай Эльчин гызы Эфендиевой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса. Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.