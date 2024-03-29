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Гюльнара Талыбова: Это самый счастливый день в нашей жизни

Гюльнара Талыбова: Это самый счастливый день в нашей жизни Это самый счастливый день в нашей жизни, как нам не радоваться ?
Внутренняя политика
29 марта 2024 г. 08:13
Гюльнара Талыбова: Это самый счастливый день в нашей жизни

Это самый счастливый день в нашей жизни, как нам не радоваться ?

Как передает Report, об этом журналистам сообщила бывшая вынужденная переселенка из Физули Гюльнара Талыбова.

"Я возвращаюсь в родной край со своей семьей, с детьми, я очень счастлива. Мое самое сокровенное желание - посетить могилу брата, который стал шехидом в Физули. Я из села Гаджар Физулинского района, а мой муж уроженец города. Мне было 10 лет, когда пришлось покинуть Физули. Это были очень тяжелые и страшные дни, мои брат, двоюродная сестра и другие близкие родственники стали шехидами. Мне очень тяжело вспоминать те дни", - сказала она.

"Мы благодарны за сегодняшний день, в настоящее время наши земли освобождены от оккупации. За короткие сроки они были восстановлены, строительные работы все еще ведутся в Физули и на других освобожденных территориях.

Мое самое искреннее желание - посетить в Физули могилы моих родственников, в частности брата шехида.

Мы благодарны нашему Верховному главнокомандующему и нашей победоносной армии за то, что они дали нам возможность пережить такие радостные дни. Пусть Всевышний упокоит души шехидов и дарует исцеления гази!" – добавила Г.Талыбова.

Отметим, что сегодня очередной миграционный караван был отправлен в город Физули. Из жилого комплекса "Гобу Парк 3" Гарадагского района Баку в Физули вернутся 35 семьи в составе 138 человек.

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Версия на азербайджанском языке Füzuli sakini: Həyatımızın ən gözəl günlərini yaşayırıq

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