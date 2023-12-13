Освобожденный Гусейн Ахундов: Рад вернуться на Родину

"Мое здоровье в порядке. Рад своему возвращению".

"Мое здоровье в порядке. Рад своему возвращению".

Как сообщает Report, об этом сказал освобожденный сегодня азербайджанский военнослужащий Гусейн Ахундов.

По его словам, он очень рад вернуться в Азербайджан.

Отметим, что в апреле этого года солдаты армии Азербайджана – Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, пропавшие без вести из-за ограниченной видимости в связи с неблагоприятными погодными условиями на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики, были взяты в плен Арменией.

По итогам переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджана и Аппаратом премьер-министра Армении, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, была достигнута договоренность об освобождении военнослужащих.

13 декабря Азербайджан и Армения на участке азербайджано-армянской границы в Газахском районе провели передачу военнослужащих на взаимной основе.