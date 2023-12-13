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Азербайджан и Армения освободили удерживаемых военнослужащих

Азербайджан и Армения освободили удерживаемых военнослужащих 13 декабря Азербайджан и Армения на участке азербайджано-армянской границы в Газахском районе провели передачу военнослужащих на взаимной основе.
Внешняя политика
13 декабря 2023 г. 15:58
Азербайджан и Армения освободили удерживаемых военнослужащих

13 декабря Азербайджан и Армения на участке азербайджано-армянской границы в Газахском районе провели передачу военнослужащих на взаимной основе.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную комиссию Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, в процессе передачи каких-либо инцидентов не произошло.

После того, как состояние здоровья армянских военнослужащих, задержанных на азербайджанской стороне, было проверено Международным комитетом Красного Креста и признано удовлетворительным, они были переданы согласно соответствующей договоренности.

7 декабря в результате переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Арменией – 2 азербайджанских военнослужащих.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Armenia exchange detained servicemen
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Ermənistan tərəfində saxlanılan hərbçilər qarşılıqlı şəkildə azad ediliblər

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