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    ГУПГБ: На митинге Национального совета в Баку приняло участие 1500 человек

    Не были зафиксированы случаи нарушения общественного порядка и правонарушений

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Главное управление полиции города Баку распространило информацию в связи с проведенным сегодня митингом Национального совета.

    Как сообщили Report в управлении, сегодня на стадионе "Махсул" в Ясамальском районе состоялся санкционированный митинг структуры, именуемой себя Национальным советом демократических сил.

    На мероприятии, длящемся с 15:00 по 17:00, приняли участие представители Народного фронта Азербайджана, Народной партий Азербайджана, партии Национальной государственности, молодежной организации партии "Мусават", партии Демократии и благоденствия, мусульманского единства, движения NİDA, около 1500 представителей ряда оппозиционных НПО.

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