ГУДП: Видимость на дорогах ограничена из-за тумана

В связи с туманной погодой, наблюдаемой по всей стране, видимость на дорогах ночью и утром ограничена.

В связи с туманной погодой, наблюдаемой по всей стране, видимость на дорогах ночью и утром ограничена.

Как сообщает Report, об этом говорится в предупреждении, распространенном Главным управлением дорожной полиции Министерства внутренних дел.

В предупреждении отмечается, что густой туман значительно ограничивает видимость участников движения, мешает видеть указатели, поэтому водителям необходимо быть предельно внимательными, выбирать скоростной режим и дистанцию в зависимости от погодных условий, а также убедиться в исправности транспортных средств перед выездом на дорогу. Важно строго соблюдать правила безопасности при остановке, стоянке, обгоне и маневрировании.

"Пешеходы также должны помнить, что в туманную погоду водителям трудно различать проезжую часть и обочины дороги, и должны быть внимательными при выходе на дорогу", - говорится в сообщении.