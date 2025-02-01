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ГУДП: Видимость на дорогах ограничена из-за тумана

ГУДП: Видимость на дорогах ограничена из-за тумана В связи с туманной погодой, наблюдаемой по всей стране, видимость на дорогах ночью и утром ограничена.
Внутренняя политика
1 февраля 2025 г. 12:40
ГУДП: Видимость на дорогах ограничена из-за тумана

В связи с туманной погодой, наблюдаемой по всей стране, видимость на дорогах ночью и утром ограничена.

Как сообщает Report, об этом говорится в предупреждении, распространенном Главным управлением дорожной полиции Министерства внутренних дел.

В предупреждении отмечается, что густой туман значительно ограничивает видимость участников движения, мешает видеть указатели, поэтому водителям необходимо быть предельно внимательными, выбирать скоростной режим и дистанцию в зависимости от погодных условий, а также убедиться в исправности транспортных средств перед выездом на дорогу. Важно строго соблюдать правила безопасности при остановке, стоянке, обгоне и маневрировании.

"Пешеходы также должны помнить, что в туманную погоду водителям трудно различать проезжую часть и обочины дороги, и должны быть внимательными при выходе на дорогу", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке DYP: Dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşıb

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