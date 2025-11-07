ГУДП: В праздничные дни водителям рекомендуется заранее планировать маршруты поездок

В связи с празднованием Дня Победы и Дня Государственного флага Главное управление дорожной полиции (ГУДП) обратилось к участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать правила безопасности.

Как сообщает Report, с 8 по 11 ноября по всей стране ожидается увеличение интенсивности транспортного потока, особенно на направлениях из столицы в регионы и обратно.

ГУДП подчеркивает, что безопасность на дорогах в предстоящие выходные зависит от внимательности и дисциплинированности каждого участника движения. Водителям рекомендуется: заранее планировать маршруты и время поездок; проверить техническое состояние автомобиля, включая тормоза, шины, фары и стеклоочистители; отдохнуть перед дорогой и не садиться за руль в утомленном или сонном состоянии; строго соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров и резких обгонов; перевозить детей с использованием ремней безопасности или специальных кресел; воздерживаться от управления автомобилем в состоянии опьянения.

Пешеходам также напоминается о необходимости переходить дорогу только в установленных местах, следить за сигналами светофора и использовать светоотражающие элементы, особенно в темное время суток.

ГУДП сообщает, что в праздничные дни личный состав службы будет работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения аварийных ситуаций.