Губад Ибадоглу вновь обратился в министерство юстиции для государственной регистрации возглавляемого им движения

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Движение демократии и процветания Азербайджана (ADR) вновь обратилось в министерство юстиции для государственной регистрации.

Об этом Report сообщил председатель движения Губад Ибадоглу.

Он отметил, что представленные документы составлены в соответствии с требованиями законодательства: "Указанные недостатки устранены. В настоящее время ждем ответа от министерства юстиции".

Напомним, что движение ADR до этого неоднократно обращалось в минюст для прохождения государственной регистрации, однако каждый раз документы возвращались обратно. Движение было учреждено 21 февраля 2015 года.