ГТК обратился к правительству для внесения изменений в наказание в связи с контрабандой

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Государственный таможенный комитет Азербайджана предложил внести изменения в наказание, предусмотренное за контрабанду.

Как сообщает Report, по предложению, вырастет сумма, считающаяся крупной, в статье 206 (Контрабанда) УК АР.

Так, перемещение в крупном размере через таможенную границу Азербайджанской Республики товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием товаров и других предметов в крупном размере (свыше 4 тыс. манатов) наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Госкомтаможня предлагает увеличить сумму, считающуюся крупной, с 4 тыс. до 20 тыс. манатов. Комитет представил предложение правительству.