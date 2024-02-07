Грузинский депутат: Выборы в Азербайджане отличались высокой организацией

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане были организованы на очень высоком уровне, поздравляем правительство страны в этим успехом.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане были организованы на очень высоком уровне, поздравляем правительство страны с этим успехом.

Как сообщает Report, об этом заявил член наблюдательной миссии от ПА ОЧЭС, депутат парламента Грузии Рамаз Николайшвили на пресс-конференции по итогам мониторинга.

"Мы мониторили множество выборов не только в Азербайджане, но и в других странах. Хотелось бы отметить, что сегодняшние выборы были одними из наиболее успешно организованных с технической точки зрения. Мы убеждались в этом на каждом избирательном участке. Накануне мы провели встречу с председателем ЦИК Азербайджана Мазахиром Панаховым, и все данные нам обещания были сегодня выполнены", - сказал он.

Николайшвили также напомнил, что впервые со дня обретения Азербайджаном независимости выборы проходили на всей суверенной территории. По словам грузинского парламентария, большую роль в столь высокой организации выборов сыграл также президент страны Ильхам Алиев.

"Хочу сказать, что лично знаком с президентом Ильхамом Алиевым. Считаю его влиятельным региональным лидером. Каждый должен высоко оценить проделанную им работу, все, что он сделал для страны. Хотелось бы, чтобы и в нашей стране был такой лидер. Если бы у меня была возможность, я бы и сам за него проголосовал", - сказал он.