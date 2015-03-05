​Группа женщин Азербайджана награждена медалью "Терегги" - СПИСОК

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" группы женщин Азербайджана.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики и по случаю Международного женского дня 8 Марта медалью "Терегги" награждаются следующие лица:
Абдуллаева Галина Алексеевна
Аблаева Рабия Джамиль гызы
Асадова Гатиба Яхъя гызы
Гаджиева Севда Габиб гызы
Нуралиева Мензерханум Фикрет гызы.
News DepartmentАвтор новости
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