​Группа женщин Азербайджана награждена медалью "Терегги" - СПИСОК

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" группы женщин Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики и по случаю Международного женского дня 8 Марта медалью "Терегги" награждаются следующие лица:



Абдуллаева Галина Алексеевна

Аблаева Рабия Джамиль гызы

Асадова Гатиба Яхъя гызы

Гаджиева Севда Габиб гызы

Нуралиева Мензерханум Фикрет гызы.

