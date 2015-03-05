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    ​Группа женщин Азербайджана награждена медалью "Терегги" - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" группы женщин Азербайджана.
    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики и по случаю Международного женского дня 8 Марта медалью "Терегги" награждаются следующие лица:

    Абдуллаева Галина Алексеевна

    Аблаева Рабия Джамиль гызы

    Асадова Гатиба Яхъя гызы

    Гаджиева Севда Габиб гызы

    Нуралиева Мензерханум Фикрет гызы.

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