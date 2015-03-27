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    ​Группа сотрудников МНБ Азербайджана удостоены наград - СПИСОК

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение о присвоении высших воинских званий сотрудникам министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению высшие воинские звания присвоены следующим сотрудникам министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики:
    высшее воинское звание генерал-лейтенант 

    генералу-майору Вели Мамиш оглу Алескерову
    генералу-майору Эльчину Эрсалан оглу Алиеву
    генералу-майору Фархаду Гусейн оглу Вахабову

    высшее воинское звание генерал-майор

    полковнику Вугару Зульфугар оглу Аллахкулиеву.
    Глава государства также подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики.
    За отличие в обеспечении национальной безопасности Азербайджанской Республики, пресечении разведывательно-диверсионной деятельности органов зарубежных спецслужб, борьбе с международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью награждены следующие сотрудники министерства национальной безопасности Азербайджанской Республики:
    орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
    Човдарова Акифа Теймурхан оглу - генерала-майора
    Махмудзаде Эльшада Билал оглу - полковника
    медалью «За Родину»
    Агакишиева Вахида Балазаир оглу - полковника-лейтенанта
    Алиева Руфата Яшар оглу - полковника медицинской службы
    Фараджова Бейтуллу Ниязи оглу - старшего лейтенанта
    Ибаева Забиля Насир оглу - майора
    Мамедова Ясина Сейфулла оглу - майора юстиции
    Садыгова Махира Ибрагим оглу - полковника
    Султанова Шахина Султан оглу - генерала-майора
    медалью «За отвагу»
    Асадова Амала Мухаммедали оглу - младшего сержанта
    Махмудова Джейхуна Алекбер оглу - старшего лейтенанта
    Мовсумова Азера Адиль оглу - капитана
    медалью «За военные заслуги»
    Aббасова Мовлуда Гасангулу оглу - майора
    Агавердиева Парвиза Ягуб оглу - капитана
    Джаббарова Тураджа Вагиф оглу - капитана
    Ибрагимова Мурсала Горхмаз оглу - полковника
    Гулиева Бахруза Юсиф оглу - капитана
    Рзаева Турала Мамед оглу - капитана
    Сеидова Джавида Мирджафар оглу - полковника-лейтенанта.

    Кроме того, президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении И.Л.Керимову почетного звания «Заслуженный инженер»
    Согласно распоряжению, за заслуги в области инженерной деятельности в Министерстве национальной безопасности Азербайджанской Республики Игорю Леонидовичу Керимову присвоено почетное звание «Заслуженного инженера».

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