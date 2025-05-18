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Группа семей шехидов из Сумгайыта посетила Ханкенди

Группа семей шехидов из Сумгайыта посетила Ханкенди Группа семей шехидов и ветеранов Отечественной войны, проживающих в Сумгайыте, посетила Ханкенди.
Внутренняя политика
18 мая 2025 г. 12:23
Группа семей шехидов из Сумгайыта посетила Ханкенди

Группа семей шехидов и ветеранов Отечественной войны, проживающих в Сумгайыте, посетила Ханкенди.

Как сообщает корреспондент карабахского бюро Report, поездка организована по инициативе депутата Милли Меджлиса (парламент) Сабины Салмановой при поддержке Исполнительной власти Сумгайыта.

Участники поездки побывали на городской площади Ханкенди, откуда наблюдали общую панораму города. Они ознакомились с проводимыми в городе масштабными работами по строительству и благоустройству.

Особенно запоминающейся для гостей стала прогулка по парку отдыха в центре города. Депутат Сабина Салманова попросила выпускников Сумгайытского музыкального колледжа, которые сейчас учатся по той же специальности в Карабахском университете, присоединиться к участникам поездки. Они исполнили патриотические песни на фортепиано под открытым небом.

Семьи шехидов также ознакомились с Ханкендинским городским стадионом и другими достопримечательностями города.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıt sakini bir qrup şəhid ailəsi Xankəndiyə səfər edib

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