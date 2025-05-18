Группа семей шехидов из Сумгайыта посетила Ханкенди

Группа семей шехидов и ветеранов Отечественной войны, проживающих в Сумгайыте, посетила Ханкенди.

Группа семей шехидов и ветеранов Отечественной войны, проживающих в Сумгайыте, посетила Ханкенди.

Как сообщает корреспондент карабахского бюро Report , поездка организована по инициативе депутата Милли Меджлиса (парламент) Сабины Салмановой при поддержке Исполнительной власти Сумгайыта.

Участники поездки побывали на городской площади Ханкенди, откуда наблюдали общую панораму города. Они ознакомились с проводимыми в городе масштабными работами по строительству и благоустройству.

Особенно запоминающейся для гостей стала прогулка по парку отдыха в центре города. Депутат Сабина Салманова попросила выпускников Сумгайытского музыкального колледжа, которые сейчас учатся по той же специальности в Карабахском университете, присоединиться к участникам поездки. Они исполнили патриотические песни на фортепиано под открытым небом.

Семьи шехидов также ознакомились с Ханкендинским городским стадионом и другими достопримечательностями города.



