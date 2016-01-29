​Группа молодежи удостоена "Почетного диплома президента Азербайджанской Республики" - СПИСОК

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы азербайджанской молодежи "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в осуществлении молодежной политики в Азербайджанской Республике "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждаются:
Абдуллаев Экрем Кямал оглу
Гурбетов Фаиг Акиф оглу
Мехтиев Нуреддин Сафтар оглу
Оруджев Сеймур Вагиф оглу
Сеидзаде Шахин Кямиль оглу.
Глава государства также подписал распоряжение о предоставлении Президентской премии для молодежи за 2016 год. Согласно распоряжению, Президентские премии для молодежи за 2016 год предоставляются следующим лицам, особо отличившимся в области культуры, науки, образования и общественной деятельности:
Асланову Эльвину Намиг оглу
Алиеву Рамизу Таваккюль оглу
Ходже Ганиеву Эльвину Хейреддин оглу
Меликову Эльвину Яшар оглу
Мамедовой Фахрийе Тахир гызы
Наджафли Нармин Этибар гызы.
News DepartmentАвтор новости
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