Гражданские общества Азербайджана и Узбекистана направили совместное обращение главам обоих государств

В рамках проходящего в Физули Форума сотрудничества неправительственных организаций Узбекистана и Азербайджана представители гражданского общества направили совместное обращение главам двух государств.

В рамках Форума сотрудничества неправительственных организаций Узбекистана и Азербайджана в Физули представители гражданского общества направили совместное обращение главам двух государств.

Как сообщает Report, обращение зачитал председатель правления Молодежного движения Davam Нихад Аллахьярлы.

В обращении говорится:

"Мы - представители гражданского общества Узбекистана и Азербайджана счастливы обратиться из Карабаха к главам двух братских государств - президенту Ильхаму Алиеву и президенту Шавкату Мирзиёеву.

Полностью разрушенные в период почти 30-летней оккупации карабахские земли теперь превращаются в рай. Широкомасштабная, огромная работа, проделанная за короткое время, вызывает гордость всего тюркского мира.

Место, откуда мы обращаемся к вам, также символично. Учебное заведение в Физули, носящее имя гениального сына узбекского народа М.Улугбека, является еще одним центром дружбы и братства Узбекистана и Азербайджана. Эта школа, дар Узбекистана делу восстановления и строительства Карабаха, является ярким примером нашей солидарности. Не случайно именно в этом центре состоялся первый Форум сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана и Узбекистана.

Сегодня весь мир является свидетелем дружбы, единства Узбекистана и Азербайджана. На протяжении всей истории азербайджано-узбекские отношения не были на столь высоком уровне. Это Ваша заслуга, господин президент Ильхам Алиев и господин президент Шавкат Мирзиёев!

Мы, как представители гражданского общества обеих стран, бесконечно благодарим Вас за этот личный пример, за большой труд, за вашу историческую деятельность во имя укрепления тюркского мира, превращения Азербайджана и Узбекистана в развитые государства! Обращаясь к Вам, хотим заявить, что полностью поддерживаем проводимую Вами политику, мы с вами!"