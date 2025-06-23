Граждане США эвакуированы из Ирана в Азербайджан

После начала конфликта между Израилем и Ираном продолжается эвакуация иностранных граждан из Ирана в Азербайджан.

После начала конфликта между Израилем и Ираном продолжается эвакуация иностранных граждан из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает южное бюро Report, в течение дня эвакуация иностранных граждан осуществляется небольшими группами через Пропускной пункт на Государственной границе в Астаре.

Некоторое время назад в Азербайджан были эвакуированы более 10 граждан США и других иностранных государств. Гражданин США Аборзи Аборинг заявил, что на границе были созданы благоприятные условия для перехода: «Благодарю азербайджанское государство за организацию эвакуации».

Отметим, что некоторые иностранные государства обратились к правительству Азербайджана с просьбой оказать содействие в возвращении своих граждан из Ирана на родину транзитом через территорию Азербайджана.