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Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 

Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях  Названы условия посещения Азербайджана гражданами Российской Федерации и Турции.
Внутренняя политика
5 июня 2021 г. 14:50
Граждане России и Турции смогут летать в Азербайджан на определенных условиях 

Названы условия посещения Азербайджана гражданами Российской Федерации и Турции.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

С учетом положительной динамики эпидемиологической ситуации, на начальном этапе с 10 июня граждане РФ и Турции смогут посещать территорию Азербайджана воздушным транспортом на следующих условиях:

- Наличие у пассажиров старше 18 лет официального документа о полной вакцинации или справки о выздоровлении от COVID-19 (COVID паспорт), и официального документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 в течение 72 часов до вылета;

- Наличие у пассажиров в возрасте 1-18 лет официального документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 в течение 72 часов до вылета;

С 10 июня документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 у всех пассажиров старше 1 года для въезда в Азербайджан, увеличивается с 48 до 72 часов перед вылетом. Для детей младше 1 года COVID паспорт и результаты теста ПЦР не требуются.

Все авиаперевозчики, осуществляющие прямые рейсы в Азербайджанскую Республику, должны регистрировать только тех пассажиров, которые отвечают соответствующим требованиям. Пассажиры, не отвечающие требованиям при прохождении пограничного контроля при въезде на территорию Азербайджана, не допускаются на территорию страны и возвращаются этим самолетом за счет авиаперевозчика.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Türkiyə vətəndaşları Azərbaycana bu şərtlərlə gələ biləcəklər

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