Граждане пожаловались в Администрацию президента на более чем 100 строительных компаний Азербайджана - СПИСОК

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане обнародован список строительных компаний, вызвавших недовольство граждан.

Как сообщает Report, заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента (АП) Сулейман Исмаилов заявил, что часть жалоб, поступивших от граждан в АП в 2016 году, касается несоблюдения соответствующих норм и правил при строительстве многоэтажных жилых домов, нарушений закона при заключении договоров, исчезновения ряда компаний после получения денег. В то же время государственные комиссии не вводят дома в эксплуатацию, граждане не могут получить документы, подтверждающие право собственности на жилье, сталкиваются с волокитством, несвоевременной подачей воды и газа, неоднократными сборами дополнительных денег за эти услуги.

Завотделом подчеркнул, что жалобы на более чем 100 жилищно-строительных кооперативов и компаний еще раз подтверждают правоту граждан: "Среди них хотелось бы выделить Kristal Abşeron, Kristal-L, Fortis-Bayıl, İlin dörd fəsli, Belıy lebed, Şərur, Deluxe, Orbita, Badu-Kubə, Birlik, Xəmsə, Hasil, ARAZ-2011A, İnkişaf-S, Rahatlığın Məkanı-Gold, Ulduz-S, Murad M.S., FVS İnşaat, BAKİNKOM, Yusifoğlu, AAAF İnşaat, Evrostroy Group, Akkord, Rahat, Orbit, Nur, Yüksəliş C, Olimp, İ.N.V., Neftçi, Pərvin İnşaat, Azərros İK, Xəzər İnşaat-XXI əsr, Mur Ay, RT-LTD, Ələsgəroğlu-K, Svit Haus и др. В последние годы в отношении большинства этих ЖСК, ООО и компаний возбуждены уголовные дела, ущерб гражданам полностью или частично возмещен. Например, в 2016 году глава ЖСК Real Ильхам Гасымов осужден на 15 лет, глава ЖСК 198 Saylı и 200 Saylı Этибар Фарзиев – на 14 лет лишения свободы. В отношении руководителей и других ответственных лиц ЖСК, ООО и компаний Əli bəy, Əzizbəy-KM, AENT-E, Fateh-N, Badu-Kubə, Şahbulaq, Term, İDEAL-İ İnşaat, Mehriban Qonşular, Xətai-2, Ulduz-S, Azərtikinti ATF, Dərəçiçək, Fuad LTD, Birlik İnşaat возбуждены уголовные дела, следствие по некоторым из них завершено, виновники наказаны".