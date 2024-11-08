Граждане Франции игнорируют предупреждение Макрона по Азербайджану

18:02

Франция продолжает вести в отношении Азербайджана политику, основанную на предрассудках и двойных стандартах, и всячески поощряет шаги, которые могут негативно отразиться на отношениях между двумя странами. Президент Эмманюэль Макрон и другие лица, пользующиеся поддержкой армянского лобби, пытаются навредить отношениям между странами, в то время как французский и азербайджанский народы объединяют исторические и культурные связи. Несмотря на попытки официального Парижа препятствовать развитию отношений, эти усилия остаются безрезультатными.

Министерство Европы и иностранных дел Франции, беспрекословно выполняющее указания команды Макрона, 4 сентября текущего года выпустило предупреждение для французских граждан, включая лиц с двойным гражданством, о поездках в Азербайджан. Министерство пыталось обосновать это "риском необоснованного ареста и несправедливого суда". Однако, цифры показывают, что французы не воспринимают всерьез данное предупреждение официального Парижа. Они просто не хотят мириться с бездарной политикой своих властей.

Как сообщает Report со ссылкой на статистические данные ASAN Xidmət, количество граждан Франции, получивших визы в Азербайджан в этом году, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в сентябре-октябре 2023 года их число составляло 1 003 человека (536 - в сентябре, 467 - в октябре), то за этот же период 2024 года визы получили 1 167 французских граждан (562 - в сентябре, 605 - в октябре). Данный факт показывает провал политики, проводимой Елисейским дворцом.

Также, согласно информации Report, полученной в Государственной пограничной службе Азербайджана, число граждан Франции, въехавших в Азербайджан в сентябре, на 264 человека больше по сравнению с прошлым годом. Лишь в октябре наблюдалось незначительное снижение (на 24 человека).

В целом с 2022 года наблюдается рост числа граждан Франции, получающих визы для посещения Азербайджана. За 10 месяцев 2024 года их число выросло на 24% (2 304 человека) по сравнению с 2022 годом и на 15% (1 540 человек) по сравнению с 2023 годом.

Все эти цифры дают основание утверждать, что попытки Макрона препятствовать поездкам своих граждан в Азербайджан не приносят результатов. По полученной информации, во время Формулы-1 и других мероприятий количество туристов из Франции было достаточно высоким, и французские граждане, журналисты и члены НПО будут активно участвовать также в предстоящей в Баку международной конференции COP29.

Все вышеупомянутые факты показывают, что между двумя народами нет и не может быть никаких проблем. Проблема исходит из диктатуры Макрона и ряда лиц во внешнеполитическом ведомстве Франции. Однако, ни Макрон, ни члены его команды, при всем своем желании, не смогут достичь поставленной цели. Политика разжигания розни между народами потерпит крах, а дружба и всесторонние отношения между азербайджанским и французским народами будут продолжаться.