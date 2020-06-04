Граждане должны звонить в "102" при необходимости выйти из дома

Жители городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района в случае возникновения необходимости покинуть места жительства или места пребывания в выходные дни должны обращаться в МВД.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района", подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Так, жители могут покинуть свои места жительства или места пребывания в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью, а также при необходимости неотложной медицинской помощи только посредством службы скорой медицинской помощи, а также для участия в похоронах близких родственников с разрешения Службы управления дежурными частями Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики - через колл-центр "102" службы.