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Граждане должны звонить в "102" при необходимости выйти из дома

Граждане должны звонить в 102 при необходимости выйти из дома

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Жители городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронского района в случае возникновения необходимости покинуть места жительства или места пребывания в выходные дни должны обращаться в МВД.

Как сообщает Report, об этом говорится в решении "О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района", подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Так, жители могут покинуть свои места жительства или места пребывания в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью, а также при необходимости неотложной медицинской помощи только посредством службы скорой медицинской помощи, а также для участия в похоронах близких родственников с разрешения Службы управления дежурными частями Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики - через колл-центр "102" службы.

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