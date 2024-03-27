График приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента в апреле 2024 года

График приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента в апреле 2024 года

Report представляет график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики в апреле 2024 года.

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Report представляет график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики в апреле 2024 года. Принимающее лицо День приема Амиров Натиг Арзиман оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики 1 Алиева Фарах Ширмамед гызы заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики 2 Гаджиев Хикмет Фархад оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики 3 Нагдалиев Зейнал Сафар оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики 4 Гасымов Азер Мухаммед оглу пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики 4 Гасанов Алтай Тофиг оглу начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики 5,19,26 Алескеров Фуад Муртуз оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики 5,23 Отдел по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики 8 Мовсумов Шахмар Ариф оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики 9 Меджидов Талят Тахир оглу заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики 9 Гасанов Керем Авез оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики 16 Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики 17 Велиев Адалят Магсад оглу заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики 18 Исмаилов Сулейман Аббас оглу заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики 19 Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики 22 Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики 24 Гусейнов Эмин Замин оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах 24 Керимов Айдын Зохраб оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе 25 Гаджиев Вахид Расим оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах 25 Керимов Гюндуз Гаджи оглу заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики 26 Мамедов Масим Ахмед оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе 26 Юсубов Эльчин Мустафа оглу Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах 29 * * * Усубов Рамиль Идрис оглу Совет безопасности Азербайджанской Республики cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики 30 Примечание: Граждане принимаются в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики. Адрес: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79. Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за один рабочий день до даты приема. Прием начинается в 14:00. Контактный номер: колл-центр – 1111. Подпишитесь на наш Telegram канал