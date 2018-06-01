Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Имишли-Ялавадж-Расуллу-Гобектала-Шахвердили-Бахрамтепе-Гарагювендикли Имишлинского района".

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Имишли-Ялавадж-Расуллу-Гобектала-Шахвердили-Бахрамтепе-Гарагювендикли, соединяющей 7 населенных пунктов с населением двадцать шесть тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству Азербайджанских автомобильных дорог выделено 5,8 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.