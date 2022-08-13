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Госкомитет: Начнется возвращение азербайджанцев в город Лачын, села Забух и Сус

Госкомитет: Начнется возвращение азербайджанцев в город Лачын, села Забух и Сус Устранение последствий военного преступления, совершенного Арменией во время оккупации в городе Лачын, селах Забух и Сус, в том числе незаконного заселения армян, позволит настоящим владельцам этих мест вернуться на родину.
Внутренняя политика
13 августа 2022 г. 14:27
Госкомитет: Начнется возвращение азербайджанцев в город Лачын, села Забух и Сус

Устранение последствий военного преступления, совершенного Арменией во время оккупации в городе Лачын, селах Забух и Сус, в том числе незаконного заселения армян, позволит настоящим владельцам этих мест вернуться на родину.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

Уроженец села Забух Лачынского района Алиев Аллахверди Ашраф оглу выразил благодарность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, доблестной Азербайджанской армии, нашим героическим солдатам и офицерам за освобождение родных земель от оккупации. Он отметил, что после возвращения в Забух они отстроят дома и будут жить еще лучше, чем раньше.

В подготовленном Госкомитетом видеоролике, жители делятся своими мыслями о возвращении на родные земли, которые всегда принадлежали Азербайджану.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Qaçqınkom": "Laçın şəhərinə, Zabux və Sus kəndlərinə qayıdış başlayacaq"

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