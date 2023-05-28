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Госкомитет Азербайджана распространил информацию в связи с началом возвращения в Лачын

Госкомитет Азербайджана распространил информацию в связи с началом возвращения в Лачын Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана распространил информацию в связи с началом возвращения в Лачын.
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 16:40
Госкомитет Азербайджана распространил информацию в связи с началом возвращения в Лачын

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана распространил информацию в связи с началом возвращения в Лачын.

Как сообщили Report в Госкомитете, по поручению президента Ильхама Алиева началось возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Лачын, где идут работы по восстановлению и реконструкции.

Было отмечено, что на первом этапе в город было переселено 20 семей, то есть 97 человек. Первая группа лачынцев отправилась на родную землю из жилого комплекса "Гобу Парк 3", который был построен для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку.

Семьи, переселенные на начальном этапе, были выбраны из числа тех, кто проживал в самых тяжелых условиях, в основном в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе. Они будут поселены в Лачыне в домах, где жили до оккупации. В результате проведенных по указанию главы государства ремонтно-восстановительных работ в этих домах созданы все необходимые условия.

"Несмотря на то, что многие годы бывшие вынужденные переселенцы жили тоской по родине, они всегда были охвачены заботой государства. Государственную политику в направлении обеспечения их социальной защиты, начатую великим лидером Гейдаром Алиевым, продолжил президент Ильхам Алиев, были реализованы последовательные и масштабные меры по улучшению жилищных условий наших граждан из этой категории. Первый вице-президент Мехрибан Алиева также всегда уделяла внимание решению проблем вынужденных переселенцев и активно помогала им в вопросах образования, культурного развития, здравоохранения и других вопросах.

В настоящее время добровольное, безопасное и достойное возвращение вынужденных переселенцев на родные земли является главным приоритетом государственной политики. Работа, проводимая в направлении возрождения освобожденных от оккупации территорий, все более ускоряется, реализуется программа Великого возвращения.

Жители, вернувшиеся в более красивый и благоустроенный город Лачын, выразили благодарность за всестороннюю государственную заботу президенту, победоносному Верховному Главнокомандующему Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, отважной азербайджанской армии, избавившей наши земли от оккупации, нашим солдатам и офицерам", - отметили в Госкомитете.

Там добавили, что в церемонии отправки первых семей в город Лачын приняли участие официальные лица Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, специального представительства президента Азербайджана в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, и исполнительной власти Лачынского района.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Qaçqınkom" Laçın şəhərinə qayıdışın başlaması ilə bağlı məlumat yayıb

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