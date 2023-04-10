Госкомиссия обнародовала список мест массовых захоронений азербайджанцев

На освобожденных и временно подконтрольных российским миротворцам территориях есть захоронения.

На освобожденных и временно подконтрольных российским миротворцам территориях есть захоронения.

Об этом в интервью Report заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

Он сообщил, что, согласно данным Государственной комиссии, в направлении ранее находящихся под оккупацией сел Юхары Сеидахмедли, Ашагы Сеидахмедли, Меликджанлы, Юхары Вейсалли Физулинского района, сел Дярзили, Чайтумас Джебраильского района, сел Багырлы, Яншаг, Гамышлыг, Агдабан Кельбаджарского района, на территории под названием Бузлуг дагы, на высоте Муровдаг, на территории города Кельбаджар, в селе Суговушан, в селах Сарыджалы, Гарагашлы, Гюллюджа Агдамского района, в селе Гоййал Губадлинского района, на кладбище в городе Шуша, на территории села Эдилли Ходжавендского района и находящихся под временным контролем российских миротворцев города Ханкенди, Ходжалинского и Ходжавендского районов, а также бывшего Агдеринского района имеются захоронения.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.