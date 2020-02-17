Госагентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,9 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гаджигабул-Муганлы Гаджигабульского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гаджигабул-Муганлы, соединяющей 2 населенных пункта с населением тридцать две тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,9 млн манатов.