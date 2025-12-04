Успешно предотвращена попытка кибератаки на процесс выбора льготных квартир - СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В Азербайджане успешно предотвращена попытка кибератаки на процесс выбора льготных квартир.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Государственного агентства жилищного строительства (MİDA), Службы госбезопасности и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Отмечается, что продажа в общей сложности 627 квартир по проектам Государственного агентства жилищного строительства - первый этап Говсанского жилого комплекса, второй этап Говсанского жилого комплекса, Сумгайытский жилой комплекс, Лянкяранский жилой комплекс, Бинагадинский жилой комплекс, Ширванский жилой комплекс и Евлахский жилой комплекс, с использованием ипотечного кредита, а также методом оплаты за счет собственных средств, через систему "Льготное жилье" на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az) началась 3 декабря в 11:00, и выбор квартир был осуществлен прозрачно в соответствии с правилами.

Первый выбор квартир состоялся на 21-й секунде. По информации на данный час, заявления граждан по 584 из 627 выбранных квартир были успешно подписаны и представлены в электронном виде.

Процесс выбора квартир контролировался в оперативном штабе, созданном в административном здании Государственного агентства жилищного строительства с участием представителей Службы государственной безопасности, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта, ООО AzInTelecom и представителей медиа.