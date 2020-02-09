Голосование на парламентских выборах в Азербайджане завершено

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Завершилось голосование на внеочередных выборах в Милли Меджлис.

Как передает Report, процесс стартовал в 08:00 и завершился в 19:00.

Отметим, что парламентские выборы охватили 125 избирательных округов, голосование проводилось в 5573 избирательных пунктах. Решением Центризбиркома для выборов были напечатаны 5 млн 387 тыс. 600 избирательных бюллетеней.

5 млн 329 тыс. 460 человек получили возможность воспользоваться правом голосования.

В парламентских выборах участвовали 1314 кандидатов. Кандидатуры 246 человек из зарегистрированных были выдвинуты политическими партиями, 1057 человек – по собственной инициативе, 11 человек – инициативными группами. 79 процентов зарегистрированных кандидатов - мужчины, 21 процент - женщины. За выборами наблюдали 77 тыс. 790 местных наблюдателей. Кроме того, в связи с выборами аккредитацию прошли 883 международных наблюдателя, которые являются гражданами 58 стран. Процесс освещали представители более 130 мировых СМИ.

Для проведения опроса на выходе из избирательных участков (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.