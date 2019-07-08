Миграционная служба Азербайджана объяснила покупку дорогого автомобиля для руководства

Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана прокомментировала распространившиеся сообщения о приобретении для начальника ведомства, советника государственной миграционной службы III степени Вусала Гусейнова служебного автомобиля стоимостью 166 000 манатов.

В ответ на запрос Report замначальника Управления по связям с общественностью ГМС Эльнур Келентерли заявил, что информация не соответствует действительности: "Служебный автомобиль начальника ГМС был приобретен 13 лет назад, а 3 года назад срок его эксплуатации истек. Несмотря на это, новый автомобиль пока не приобретен".

Отметим, что в соцсетях распространилась информация о приобретении 28 июня начальником ГМС Вусалом Гусейновым служебного автомобиля марки BMW стоимостью 166 тысяч 356 манатов 40 гяпик.